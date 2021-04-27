DENİZLİ POLİSİN 'DUR' İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 15 BİN LİRA CEZA
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DENİZLİ POLİSİN 'DUR' İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 15 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

DENİZLİ'de, polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsüne 15 bin lira para cezası kesilirken, otomobil trafikten menedildi.

Polis ekipleri bugün saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki YSE Kavşağı'nda hareket halindeki 20 BD 224 plakalı otomobilin sürücüsün tedirgin halinden şüphelenip, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ise hızını artırıp, kaçtı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından Kervansaray Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücü Ömer Erdi Pala ile yanındaki 4 kişi yakalandı. Otomobil sürücüsü Pala'ya ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve 'Dur' ikazına uymamak suçlarından toplam 15 bin lira para cezası kesildi. Otomobil ise trafikten menedildi. Araçta bulunan 4 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, sürücü Pala gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

DENİZLİ POLİSİN 'DUR' İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 15 BİN LİRA CEZA
DENİZLİ POLİSİN 'DUR' İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 15 BİN LİRA CEZA
DENİZLİ POLİSİN 'DUR' İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 15 BİN LİRA CEZA
DENİZLİ POLİSİN 'DUR' İKAZINA UYMAYAN SÜRÜCÜYE 15 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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