Denizli Platformu Sözcüsü Memişoğlu: "Denizli-Aydın otoyolu daha fazla gecikmemeli" Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu (Denizli Platformu) Sözcüsü Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 3 Temmuz Cuma günü Denizli-Aydın otoyolu ihalesinin sonuçlanmasını ve bir an önce çalışmaların başlamasını talep ettiklerini kaydetti.

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu (Denizli Platformu) Sözcüsü Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 3 Temmuz Cuma günü Denizli-Aydın otoyolu ihalesinin sonuçlanmasını ve bir an önce çalışmaların başlamasını talep ettiklerini kaydetti.

Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Denizli'nin son derece önemsediği ve her fırsatta talep olarak dile getirdiği Denizli-Aydın otoyolu ihalesinin geçen ay 3 Temmuz'a ertelendiğini hatırlattı.

Denizli'nin Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları ifade etti:

"Bu durum, hem ihracattaki etkinliğinden hem de turizmdeki önemli rolünden kaynaklanmaktadır. Denizli-Aydın otoyolu daha fazla gecikmemeli. Şehrimiz, Denizli-Aydın otobanının bir an önce tamamlanması talebini her fırsatta yenilerken aslında ülkemiz dış ticaretine daha fazla katkı sağlamayı, daha fazla istihdam üretmeyi, turizm ya da ticaret amacıyla yurt dışından gelen misafirlerini daha fazla ağırlamayı hedeflemektedir. Hepimiz inanıyoruz ki otoyol projesinin tamamlanması Denizli'liye daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamanın çok çok ötesinde bir amaca, ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlanmasına hizmet edecektir.

Doğrusu yeni bir erteleme olması halinde, ilimizde yaşanacak hayal kırıklığının tarifi kolay değildir. Beklentimizi net bir şekilde bir kez daha tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Denizli-Aydın otoyolu daha fazla gecikmemeli. 3 Temmuz Cuma günü, otoyol ihalesinin sonuçlanmasını ve bir an önce çalışmaların başlamasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA