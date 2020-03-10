DENİZLİ Pencereden düşen yaşlı adam öldü Pencereden düşen yaşlı adam öldüDENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, birinci kattaki evinin penceresinden düşen 86 yaşındaki Ülfet Şahan, öldü.

Pencereden düşen yaşlı adam öldü

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, birinci kattaki evinin penceresinden düşen 86 yaşındaki Ülfet Şahan, öldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında kırsal Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi emeklisi Ülfet Şahan, iddiaya göre, birinci kattaki evinin penceresinden sarktığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 2.5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Başını yere çarpan Şahan, olay yerinde öldü. Bir süre eşinden haber alamayan 85 yaşındaki Cennet Şahan, pencereden baktığı sırada eşini yerde yatarken buldu. Hemen eşinin yanına koşan Cennet Şahan, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şahan'ın öldüğü tespit edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri ev ve sokakta, parmak izi başta olmak üzere detaylı inceleme yapıldı. ÖNCE ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölen Şahan'n cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Şahan'ın ölümü şüpheli bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. Şahan'ın düştüğü pencerenin yaklaşık 20 santimetre genişliğinde olması, düştüğü yerin evden yaklaşık 2 metre uzakta olması şüpheleri artırdı. Eve hırsız girmiş olabileceği ve Şahan'ı pencereden itmiş ya da sokakta başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Ancak yapılan araştırmada, eve kimsenin girmediği tespit edildi. Ayrıca otopsi sonucunda ise Şahan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da iz bulgusuna rastlanmadı. Şahan'ın pencereden düşerek başını yere çarpıp hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: DHA