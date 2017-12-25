Denizli Patlayan Elektronik Sigara Yangın Çıkardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanın üçüncü katında, geceden şarja takılan elektronik sigara, büyük bir gürültüyle patlayıp, yangına neden oldu. Evde bulunan 3 kişi, balkondan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Adalet Mahallesi, 10004 Sokak'taki beş katlı Zafir Apartmanı'nın üçüncü katındaki, 40 yaşındaki Sebahattin Subak'a ait dairede, bugün saat 09.00 sıralarında, patlama sesiyle birlikte yangın çıktı. Oturma odasında geceden şarja takılan elektronik sigaranın patlaması nedeniyle çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Patlama sesine uyanan Sebahattin Subak, eşi ve kızı ile birlikte panik içinde balkona kaçtı.



İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDILAR



Subak'ın 'Yangın var' diye bağırarak, yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla Subak Ailesi'ni balkondan indirerek kurtardı. İtfaiye ekipleri, bir yandan da diğer odalara da sıçrayan yangına su sıkarak müdahale etti. Alevler yaklaşık 1 saate söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.



Subak Ailesi'nin uzaktan akrabası olan Devran Toprak, yangının elektronik sigaradan çıktığını belirtip, Evde yaşayanlar uyurken bir patlama olmuş. Patlama sesiyle uyanıp, yangını görünce kendilerini balkona atmışlar. Balkondan tahliye edildiler. Elektronik sigaranın kullanılmamasını tavsiye ediyoruz dedi.