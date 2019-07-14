DENİZLİ Papağana dondurma şakası gülümsetti

Papağana dondurma şakası gülümsetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 'Şakir' isimli papağanın, dondurmacının demir çubukla kendisine uzattığı dondurmayı alıp yemeye çalıştığı anlar, izleyenleri gülümsetti.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Mustafa Kıvılcım (16), dün (cumartesi) 'Şakir' isimli papağanıyla birlikte, travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye gitti. Papağanıyla birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi gezen Kıvılcım, daha sonra buradaki bir kafeteryaya oturdu. Bu sırada papağan Şakir, sahibinin yanından ayrılarak dondurma standının önüne gitti. Papağanı fark eden dondurmacı, bir külah maraş dondurmasını külahıyla papağana uzattı. Ancak, daha sonra geri çekti, 'Şakir' ise gagasıyla ve pençeleriyle dondurmayı yakalamaya çalıştı. Papağan, birkaç denemenin ardından başarısız olunca, yere düşen külahları gagasıyla parçaladı. Bunun üzerine papağanının yanına gelen dondurmacı eliyle dondurma yedirdi. O anlar ise papağanın sahibi Kıvılcım tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: DHA