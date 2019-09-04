Denizli pamukkale'ye ağustos ayında 400 bin ziyaretçi geldi

04.09.2019 14:46

Pamukkale'ye ağustos ayında 400 bin ziyaretçi geldi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale, yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğradı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerlerinden Pamukkale'nin, ağustos ayında 400 bin turisti ağırladığını söyledi.

Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Pamukkale, doğal güzelliği ve tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'deki ziyaretçi yoğunluğu hakkında bilgi verdi. Bu yılki ziyaretçi yoğunluğunun sevindirici olduğunu dile getiren Şen, Pamukkale'deki ziyaretçi sayısından oldukça memnunuz. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı turistler, Pamukkale'ye yoğun ilgi gösterdi. Eylül ve ekim aylarında da yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Ağustos ayında Pamukkale, rekor kırarak 400 bin ziyaretçi ağırladı. İlk 8 ayda 1 milyon 800 bin kişi bölgeyi gezdi. Geçen yıla göre yüzde 23'lük bir artış yaşadık. Yıl sonuna kadar 3 milyonluk hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Gelecek yıllarda bu rakamı daha da yukarı taşımak için gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz dedi.

Kaynak: DHA