DENİZLİ Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
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DENİZLİ Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğuUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

30.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:03

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Turistler, beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan 'Beyaz Cennet'e yoğun ilgi gösterdi. Yaz kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da termal suya giren turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapmanın keyfini sürdü. Eşsiz güzelliğin ve doğal ortamdan etkilenen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

'PAMUKKALE'NİN SUYU ÇOK GÜZEL'

Adana'dan Denizli'ye gelen Özlem Güzalan, Pamukkale'ye hayran kaldığını belirtip, "Burası çok güzel. Bu suda yüzmek bir harika. Bence herkes bu güzelliği yerinde görmeli" dedi. Volkan Yılmaz, Pamukkale'nin farklı bir atmosfere sahip olduğunu dile getirip, "Daha önce böyle bir yer görmedim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Tatilde sahil kenarlarına gittik. En çok Pamukkale'yi beğendik" diye konuştu. Yağmur Coşkun ise, "Pamukkale'nin suyu çok güzel. Burada vakit geçirmek keyifli. Bol bol fotoğraf çektirip hatıra biriktiriyoruz" dedi.

DENİZLİ Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: DHA

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