DENİZLİ Pamukkale'de bayram bereketi

Pamukkale'de bayram bereketi

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Kurban Bayramı tatili öncesi, Pamukkale'deki otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'ı geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de bayram bereketi yaşanıyor. 4 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğraması beklenen Pamukkale'de oteller günler öncesinden rezervasyon almaya başladı. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'Beyaz Cennet'te, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin 2019 yılında en yoğun sezonunu yaşadığını belirterek, Otellerimizde doluluk oranları yüzde 90'lar seviyesinde bulunuyor. Geçen yılki rakamlara baktığımızda Türkiye yerli ve yabancı turist sayısı bakımından yüzde 11 civarında bir artış yaşanırken, Pamukkale'de bu oran yüzde 23 seviyesinde. Bu yükseliş, turizmcileri sevindiriyor Haziran ayında 400 bin kişi Beyaz Cenneti ziyaret etti. Yılsonunda da 3 milyon turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Sahil yörelerindeki fiyatların pahalılığından, yer bulamamaktan sıkıntı duyan vatandaşların Denizli'de oldukça uygun fiyatlarda konaklayabileceğini aktaran Şen, Ülkemizde tatil programlarının yıl başında yapılması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında sahil yörelerinde çok büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yüzden yerli ve yabancı turistler mutsuz oluyor. Tatil sürelerinin daha önceden planlanması durumunda, hem turizmciler hem vatandaşlar hem de yabancı misafirlerimiz daha mutlu olacaklardır diye konuştu.

Kaynak: DHA