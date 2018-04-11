Denizli Pamukkale Belediyesi, Üyesi Olduğu Ehtta'ya Avrupa'yı Hedefledi

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu EHTTA'ya Avrupa'yı hedefledi

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi, ilçedeki termal sağlık alanında adını Avrupa'ya duyurmak için kısa adı EHTTA olan (European Historic Thermal Towns Association) Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne üye oldu. Pamukkale Belediyesi, Türkiye'de EHTTA'ya üye olan ilk belediye olma unvanını alırken, Başkan Hüseyin Gürlesin, termal sağlık konusunda var olan 475 milyar dolarlık pastadan Denizli olarak pay almayı hedeflediklerini söyledi.

Pamukkale Belediyesi, termal sağlık konusunda adını Avrupa'ya duyurmayı planladığı EHTTA üyeliğinde mutlu sona ulaştı. 2017 yılında başlayan üyelik süreci gerekli maddelerin yerine getirilmesiyle başarıyla sonuçlandı. Konuyla ilgili Pamukkale travertenleri altındaki Kocaçukur'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, birliğe üye sürecini ve neler getireceğini açıkladı. Pamukkale Belediyesi başkan yardımcıları Selim Arkan, Adnan Kaya ve Türkay Gözlükaya ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve çok sayıda gazeteci yer aldığı toplantıda konuşan Gürlesin, EHTTA'nın 2009 yılında kurulan tarihi ve termal özelliği olan kentler arasında ortaklık ağı oluşturmayı amaçlayan birlik olduğunu söyledi. Birliğin, Türkiye'den ilk belediye üyesi olmayı başardıklarını belirten Gürlesin, şunları söyledi En az 19'uncu yüzyıldan kalma termal tarihi kent, termal su kaynakları yönetim sistemi, kültür ve sanat aktiviteleri ve geniş bir yelpazede konaklama imkanı sunma şartlarını Pamukkale olarak yerine getirdik. Biz Pamukkale olarak turizm ilçesiyiz. 68 mahallede bilindik belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirirken, Pamukkale ve hemen yanındaki Karahayıt'ın turizmi içinde çalışmalar yaptık. Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne üyelik için yapılan başvurunun ardından gerekli çalışmaları yaparak Avrupa'daki 39. üye şehir olmayı başardık. Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika ve İspanya gibi ülkelerin ön plana çıktığı termal sağlık konusunda, Pamukkale olarak adımızı duyurmak çok önemli. 16 ülkeden 41 şehir bu birlikte yer alıyor. Ortada 475 milyar dolarlık bir termal turizm pastası var. Biz ne kadar çok Pamukkale ve Karahayıt'ın adını Avrupa'ya ve Dünya'ya duyurursak, turist sayısı ve gelir açısından daha üst noktalara ulaşabiliriz. EHTTA'ya üyeliğin faydalarını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. EHTTA'ya Türkiye'den tek belediye üyesinin Pamukkale Belediyesi olduğunu altını çizen Gürlesin, Bunun dışında Bursa Valiliği de üye. Bu birlik sayesinde tanıtım ve reklamın yanı sıra müşteri paylaşımı ile birlikte Denizli'ye gelen turist sayısının artmasını bekliyoruz. Ayrıca günübirlik olan turistlerin 14-21 gün olan kürlerini Karahayıt'ta almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kısacası Pamukkale Belediyesi'nin üyeliği ile Denizli turizminde yeni bir dönem başlamış oluyor dedi.