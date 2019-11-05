Denizli otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Denizli otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)KAZA ANI KAMERADADenizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

05.11.2019 14:49
Denizli otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)

KAZA ANI KAMERADA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bisikletli Çakal'a çarptıktan sonra karşı şeride geçip, olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Denizli otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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