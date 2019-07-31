DENİZLİ Otomobil tutkunu damada düğünde takı yerine egzoz ve jant

Otomobil tutkunu damada düğünde takı yerine egzoz ve jant

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil tutkunu damat Erkan Karakeçi'ye düğününde, arkadaşları tarafından takı yerine egzoz ve çelik jant takıldı. Boynuna kurdeleyle egzoz takılan damat daha sonra bir başka arkadaşının hediye ettiği jantın üzerine çıkartılıp, oynatıldı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Erkek kuaförü Erkan Karakeçi, nikahları daha önce kıyılan kendisi gibi 24 yaşında olan İpek Karakeçi ile evlerinin önünde yapılan düğünle evlendi. Düğünde damat Erkan Karakeçi ile gelin İpek Karakeçi bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçildi. Çiftin ailesi ve arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları çeyrek altın takarken, bazıları da para taktı. Damadın modifiye otomobil parçaları satışı yapan arkadaşı İbrahim Karakılıç (23) da takı sırasına, elinde yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki modifiye egzoz ile girdi. Karakılıç, damat Erkan Karakeçi'nin boynuna kurdeleyle egzozu astı. Başka bir arkadaşı ise jant hediye etti. Karakeçi boynuna takılan egzoz ile birlikte jantın üzerine çıkarak, oynadı. Damada takı olarak egzoz takıldığını gören davetliler kahkaha atarken, renkli görüntüler oluştu.

Damat Erkan Karakeçi, Daha önce bana düğünde egzoz takacağını söyleyip, şaka yapardı. Gerçekten düğünümde bunu yapacağını düşünmemiştim. Altın takmasını beklerken, elinde kurdeleye bağlı egzozla geldi. Takı töreninde sıra ona gelince önce tebrik etti ardından boynuma egzozu astı. Çok şaşırdım dedi.

Egzozu damada takan İbrahim Karakılıç ise, Arkadaşımın düğününde farklı bir şey yapmak istedim. O benden altın bekliyordu ancak ben ona çeyrek altın değerinde egzoz taktım. Bir de başka bir arkadışımızın hediye ettiği jantın üzerine çıkartıp, oynattık diye konuştu.

Kaynak: DHA