DENİZLİ OTOMOBİL REFÜJDEKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, orta refüje çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. 56 yaşındaki Nezihi Aytekin, yönetimindeki 06 FK 8001 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü Nezihi Aytekin ile birlikte kazada eşi Memnune Aytekin (54), gelini Fatma Aytekin (30), torunları Nisa Aytekin (3) ve Berra Sıla Aytekin (8) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sadece Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA