Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada
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Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada

Otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı (2) -Kaza anı kameradaDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

22.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:17
Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada

Otomobil, aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı (2) -Kaza anı kamerada

'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında otomobilin, polis aracına çarpması ve polis aracının çarpışmanın şiddetiyle yan yatarak devrilmesi yer aldı. Ayrıca kamera kayıtlarında kazayı gören vatandaşların yaralı polislerin yardımına koşması, devrilen polis aracını düzeltmesi de yer aldı. Polis memurlarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada
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