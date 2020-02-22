: Denizli otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı -kaza anı kamerada

22.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:17

Otomobil, polis aracına çarptı 2'si polis, 3 yaralı (2) -Kaza anı kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında otomobilin, polis aracına çarpması ve polis aracının çarpışmanın şiddetiyle yan yatarak devrilmesi yer aldı. Ayrıca kamera kayıtlarında kazayı gören vatandaşların yaralı polislerin yardımına koşması, devrilen polis aracını düzeltmesi de yer aldı. Polis memurlarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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