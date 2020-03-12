Denizli otogarında korona tatili yoğunluğu
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Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Güncel

Denizli otogarında korona tatili yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında korona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sonrası alınan okullara tatil kararının ardından Denizli otogarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

12.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:52
Denizli otogarında korona tatili yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında korona virüsü salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sonrası alınan okullara tatil kararının ardından Denizli otogarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüs firmalarının gişeleri önünde uzun üniversite öğrencileri bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu.


Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde ilk, orta ve liselerde okullar 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta, üniversitelerin ise anı tarih itibari ile 3 hafta boyunca tatil edilmesine karar verildi. 23 Mart tarihi itibariyle de okullarda uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.


Kararın ardından özellikle üniversite öğrencileri Denizli Şehirlerarası Otogarına adeta akın etti. Kararı duyan öğrencilerin büyük çoğunluğu soluğu otogardaki otobüs firmaları gişeleri önünde alırken, birçok firmanın internet sitesinde de yine bilet yoğunluğu yaşandığı öğrenildi. Öğrenciler gişeler önünde uzun kuyruklar oluştururken, bilet almak için adeta bir birleri ile yarıştılar. Otobüs firmaları çalışanları ise ani gelen tatil kararının ardından öğrencilerin bilet taleplerine cevap verebilmek için büyük çaba sarf etti.


Otobüs firmalara karara hazırlıksız yakalandı


Öğrenciler gidecekleri yerlere bilet bulmak için uzun süre kuyruklarda beklerken, otogarda hizmet veren bir otobüs firması yetkilisi Serap Cengiz, tatil kararı alınır alınmaz kendilerine bilgi geldiğini ve o andan itibaren alışılmadık bir yoğunluk başladığını ifade etti. Cengiz, firmalarındaki bütün seferlerin kısa sürede dolduğunu ve satışta olan koltukların kısa sürede bittiğini kaydetti.


Bir başka otobüs firması temsilcisi Yaşar Gökgöz ise akşam haber geldikten sonra çoğunluğu öğrencilerden oluşan yaklaşık 600 kişinin bir anda otogara geldiğini vurguladı. Böyle bir duruma firmaların hazırlıklı olmadığının altını çizen Gökgöz, öğrencilerin firmaların internet sitelerinin yoğunluktan dolayı kilitlenmesi üzerine otogarın yolunu tuttuğunu belirtti.


Bilet bulan öğrenciler gidiş için valiz hazırlıklarına başlarken, bulamayanlar ise firmaların yedek seferler koymaları için gişe önlerinde beklemeye devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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