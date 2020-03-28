DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar - Haberler
Kayseri, Denizli, İzmir, Güncel

DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

Otobüs terminalinde mahsur kaldılarDENİZLİ Otobüs Terminalinde saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu.

28.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:03
DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

DENİZLİ Otobüs Terminalinde saat 17.00'den sonra şirketlerin otobüs seferlerini durdurması üzerine çok kişi mahsur kalanlar oldu.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, otobüslerle şehirlerarası yolculuk Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek. Yolculuk yapmak isteyenler kurula başvurup, seyahat iznini aldıktan sonra otobüsle şehir dışına çıkabilecek. Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, olağanüstü yaptığı toplantının ardından şu kararları aldı

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olmak şartıyla ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının, Pamukkale Kaymakamlığı koordinesinde kurulan 'Seyahat İzin Kurulu' denetiminde gerçekleştirilecek.

TERMİNALDE MAHSUR KALDILAR

Şehirlerarası otobüs yolculuğunun koronavirüs salgını nedeniyle sınırlandırılmasının ardından Denizli Otobüs Terminalindeki şirketler de yolcu bulamayınca otobüs seferlerini iptal etti. Saat 17.00'den sonra terminalden otobüs çıkışı yapılmadı. Otobüs terminali ilk kez sessizliğe büründü. Terminal içindeki otobüs firmaları acentelerini naylonla kapattı. Terminalin alt katında hareket eden ilçe seferleri yapan minibüsler de polisler tarafından sıkı denetim yapıldı. Polisler minibüs içini de kontrol ederek yolcu sayısı ve mesafe kuralını denetledi. Başka şehirlerden Denizli'ye gelen yolcular, seferlerin iptal edilmesiyle terminalde mahsur kaldı. Yolcular terminalde memleketlerine nasıl gideceklerini kara kara düşünürken, çaresizce beklemeye başladı.

'HASTA ZİYARETİ İÇİN GELDİM, MAHSUR KALDIM'

Yasemin Tekeli, Kocaeli'ye gitmek istediğini ancak otobüs bulamadığı için terminalde mağdur olduğunu belirterek, Kocaeli'ye gidemiyorum. Kocaeli'de çalıştığım yerde işten çıkaracaklar belki gidemedim diye. Sabahtan beri ağlıyorum. Çay içecek param yok. Sabaha kadar burada oturmak zorunda kalacağım. Şehri de tanımıyorum. Kadın başıma mescitte sabahlamayı düşünüyorum dedi.

Leyla Kutlu, havayolu uçuşlarının iptal edilmesi sonucu otobüsle Antalya'ya gitmek istediğini ancak otogarda kaldığını ifade ederek, İzmir- Antalya arası uçak biletim vardı. Uçuşlar iptal edildi. Otobüsle şansımı denemek istedim. İzmir'den aktarma yapabilmek için Denizli'ye geldim. Neticede otobüs bulamadım, burada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum diye konuştu.

OTOSTOP YAPARAK GELDİĞİM DENİZLİ'DE MAHSUR KALDIM'

Muğla'da okuyan üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş ise, okullarda eğitime ara verilmesinin ardından Kayseri'ye ailesinin yanına gitmek için yola çıktığını ifade ederek, İzmir'den havayoluyla Kayseri'ye gitmek için bilet aldım ancak uçuşlar iptal oldu. İnternetten Denizli'den Kayseri'ye otobüs bileti buldum ve satın aldım. Otostop yaparak, İzmir'den Denizli'ye geldim. Denizli terminalinde otobüs bulamadım ve mahsur kaldım. Ailemin Kayseri'den buraya gelmesi mümkün değil ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük olasılıkla yine otostopla Muğla'da dönmeye çalışacağım. Arkadaşlarımın yanında kalmayı düşünüyorum ifadelerini kullandı.

DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Haberler
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri katlanarak artıyor! Sayı 10 bini aştı
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 108 can aldı, vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantinada doğum yapan anneyi görüntülü aradı
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yenen İstanbul'daki özel üniversitenin rektörü, yaşadıklarını anlattı
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi...
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Samsun Valisi Kaymak'tan 'Samsun'da süper bulaştırıcı var' haberlerine yalanlama
Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar...
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Kadir Aydar Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Demet Şener Muhterem Nur
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Rize Türk Kadın
Şu an buradasınız: DENİZLİ Otobüs terminalinde mahsur kaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 21:11:39. #1.14#
title