Denizli OSB Başkan Vekili Filizli, Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılışa katıldı - Haberler Ekonomi
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Denizli OSB Başkan Vekili Filizli, Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılışa katıldı

Denizli OSB Başkan Vekili Filizli, Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılışa katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikası açtı.

DENİZLİ (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikası açtı. Açılışta OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz'de bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt fabrikası açtı. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök de katılırken, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış sürecinin başından sonuna kadar yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenindeki konuşmasına, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olan yatırımı ülkeye kazandıran firma yöneticileri ile projeye destek veren kurumları tebrik ederek başladı.

Üretim tesisinde çalışan ve çalışacak olanlara da başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçen tesisin kağıt alanında ülkenin büyük bir ihtiyacını gidereceğini ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sunacağını söyledi.

İki etaptan oluşan yatırımın, açılışını yaptıkları ilk etabının tamamlandığını ve deneme üretimlerinin başladığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikada, birçok alanda kullanılan kraftliner, köşeli beyaz testliner ve beyaz kraftliner kağıtların üretileceğini kaydetti. - DENİZLİ

Denizli OSB Başkan Vekili Filizli, Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılışa katıldı

Denizli OSB Başkan Vekili Filizli, Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılışa katıldı

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, OSB, Ekonomi, Haber

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