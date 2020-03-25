DENİZLİ Önce sağlık' diyerek, düğünlerini ertelediler Önce sağlık' diyerek, düğünlerini erteledilerDENİZLİ'de yaşayan Cennet Adak (34) ve Hakan Ethem Demirhan (38), koronavirüs salgını nedeniyle yakın çevrelerini riske atmak istemedikleri için 22 Mart'ta yapacakları düğünü iptal etme kararı aldı.

Önce sağlık' diyerek, düğünlerini ertelediler

DENİZLİ'de yaşayan Cennet Adak (34) ve Hakan Ethem Demirhan (38), koronavirüs salgını nedeniyle yakın çevrelerini riske atmak istemedikleri için 22 Mart'ta yapacakları düğünü iptal etme kararı aldı. Bu kararı İçişleri Bakanlığı'nın aldığı önlem öncesi aldıklarını belirten çift, sağlığın daha önemli olduğunu, üzgün olmadıklarını söyledi.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde hekim yardımcısı olarak çalışan Cennet Adak ve elektrik elektronik mühendisi Hakan Ethem Demirhan, 2 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Çift, 4 ay önce evlenme kararı aldı. Dünya evine girmeye hazırlanan Adak ve Demirhan düğün salonu tutup davetiyelerini bastırdı.Yakınlarını yapacakları düğüne davet eden çift, koronavirüs salgınının artması nedeniyle 16 Mart Pazartesi günü görüşüp düğünlerini iptal etmeye karar verdi. Düğünlerinde bir araya gelen misafirlerinin salgın hastalığa yakalanmamasını isteyen Çift, düğün salonu yetkilileriyle iletişim kurarak, tarihi 2 ay sonraya erteledi. Adak ve Demirhan çiftinin bu kararının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelgeyle düğün salonlarının da geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.'İNSANLARI RİSKE ATMAK İSTEMEDİK'Cennet Adak, düğün salonlarının kapatılması kararından önce düğünlerini ertelemeye karar verdiklerini belirtti. Koranavirüs nedeniyle herkesin risk altında olduğunu belirten Adak, "22 Mart Pazar günü düğünümüz olacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle ile aile büyüklerimiz ve yakınlarımız tehlike altındaydı. Biz de nişanlımla düğün salonuna gidip erteleme için görüşme yaptık. Daha sonra aile büyüklerimizle de görüştük. Sevdiklerimizi riske atmak istemediğimiz için düğünümüzü ertelemek istedik. Bu durum nedeniyle mutsuz değiliz. Düğün yapsak, yakınlarımız, sevenlerimiz kendilerini katılmak mecburiyetini hissedecekti. Bence en doğru olan şeyi yaptık. Düğünleri iptal olan diğer çiftler de üzülmesin. Herkes 'Üzüldün mü' diye sordu ancak ben üzülmedim. Hayatlarımızda bir şey değişmeyecek. Sadece 2 ay sonra evlenmiş olacağız o kadar" dedi.'ÜZGÜN DEĞİLİZ'

Hakan Ethem Demirhan da düğünlerinin ertelenmesi nedeniyle üzgün olmadığını vurgulayıp, "Erteleme kararını nişanlımla birlikte aldık. Koronavirüs tehdidi vardı. Salgın ortamında insanları bir araya getirip virüsün kolay bulaşmasını sağlamayalım istedik. Yakınlarımızın bizim düğünümüzde virüse yakalanmasının, başlarına bir şey gelmesinin vebali çok ağır olurdu. Biz iki ayda bir şey kaybetmeyiz ama sevdiğimiz insanları kaybedebilirdik. O yüzden bu kararı daha önceden almıştık" diye konuştu.

Kaynak: DHA