DENİZLİ Öğrencilerinin ürettiği maskeler Hollanda'ya ihraç ediliyor
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DENİZLİ Öğrencilerinin ürettiği maskeler Hollanda'ya ihraç ediliyor

Öğrencilerinin ürettiği maskeler Hollanda'ya ihraç ediliyorDENİZLİ'de, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen maskeler, yurtdışı pazarına açıldı.

22.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:44

Öğrencilerinin ürettiği maskeler Hollanda'ya ihraç ediliyor

DENİZLİ'de, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen maskeler, yurtdışı pazarına açıldı. Öğrencilerin ürettiği 10 bin yıkanabilir maske, Hollanda'ya ihraç edildi.

Pamukkale ilçesindeki Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgını nedeniyle maskeye olan ihtiyaç artınca üretime başladı. Okulda hummalı bir çalışma içerisine giren öğrenciler tarafından üretimi yapılan 1 milyon 200 bin maske, devlet kurumlarına ücretsiz olarak dağıtıldı. Atölyelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilerin yaptığı maskeler, yurtdışı pazarına da açıldı. Liseli gençlerin diktiği 10 bin maske, bugün Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in de katılımıyla TIR'a yüklenerek Hollanda'ya gönderildi. Öğrencileri tebrik eden Vali Atik, çalışmalarında başarı diledi.

VALİ ATİK, 'GURUR DUYDUM'

Öğrencilerin başarılı çalışmalarının kendisini gururlandırdığını belirten Vali Atik, İş insanı Osman Aydınlı'ya çok teşekkür ederim. Kente çok güzel eğitim yuvaları kazandırmış. Dünya'nın maske sıkıntısı çektiği bir dönemde biz Denizli'deki bir okulumuzdan ihracata başladık. Bu bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, başımıza gelen felaketlerde nasıl organize çalıştığımızı, tüm fertlerimizin ülkesinin ve milletinin yanında olduğunun en büyük göstergesi. Allah böyle hayırseverlerimizin sayısını arttırsın. Gördüğüm çalışma karşısında gurur duydum. Bu kentte bu kadar hayırseverin olması ve güzel işlere imza atmaları beni ziyadesiyle memnun etti dedi.

22 BİN MASKE SİPARİŞİ ALDILAR

Okulu yaptıran hayırsever iş insanı Osman Aydınlı ise, kendisinin hayatı boyunca uygulamalı eğitime önem veren bir sanayici olduğunu belirtti. Eğitimin teoriyle birlikte uygulamalı olarak öğrencilere verilmesi gerektiğini belirten Aydınlı, Bu tür bir eğitimden geçen öğrenciler, sektörlerdeki işletmelere hazır olarak geliyor. Öğrenciler uygulamalı eğitimler sonrası özgüven sahibi de oluyorlar. Okulumuzdaki öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerinin desteğiyle koronavirüs salgını sonrası büyük gayret gösterdi. Ürettikleri 1 milyon 200 bin maskeyi kamu kuruluşlarına ücretsiz dağıttılar. Bugün de ihracata başladılar. Öğrencilerin kullandığı kumaşı biz temin ediyoruz. Çok iyi performans gösterdiler. Okulun döner sermayesi de iyi bir para kazandı. Bu gibi bir başlangıç yapıldığı için çok sevinçliyim. 22 bin adet daha sipariş alındı. İhracatımız devam edecek diye konuştu.

DENİZLİ Öğrencilerinin ürettiği maskeler Hollanda'ya ihraç ediliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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