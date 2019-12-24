Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor
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Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

Denizli'nin yüksek kesimlerine başlayan kar yağışı ile birlikte 1100 metre yükseklikte bulunan Kefe Yaylası'na kar yağdı.

24.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:51
Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

'nin yüksek kesimlerine başlayan kar yağışı ile birlikte 1100 metre yükseklikte bulunan Kefe Yaylası'na kar yağdı. Kent genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ilçesinin Mahallesinde bulunan Bbin 100 metre yükseklikte bulunan Kefe Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada bulunan karaçam, kızılçam ve ardıç ağaçları ise beyaza büründü. Karayollarında ise herhangibir aksama yaşamadığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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