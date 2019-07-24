Denizli'nin uluslararası göç istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı, Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli 2018 yılında bin 790'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 893'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 bin 683 uluslararası göç aldı.

Türkiye'de ikamet eden nüfusun vatandaşlık ve doğum ülkesine göre dağılımı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden yıllık olarak üretildiği kaydedildi. 2018 yılında yurt dışından Denizli'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27,2 artarak 4 bin 683 kişi oldu. Yurt dışından Denizli'ye göç edenlerin bin 790'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 2 bin 893'ü yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. Yurt dışından Denizli'ye göç edenlerin 2 bin 484'nün erkek, 2 bin 199'un kadın olduğu aktarıldı.

2018 yılında Denizli'den yurt dışına göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 47,6 artarak 2 bin 645 kişi oldu. Denizli'den yurt dışına göç edenlerin bin 276'sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 369'u yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

Denizli'den yurt dışına göç edenlerin bin 417'nin erkek, bin 228'nin kadın olduğu ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA