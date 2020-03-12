Denizli'nin turizm potansiyelini öne çıkarma hedefi
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Laodikya, Denizli, CEO, Güncel

Denizli'nin turizm potansiyelini öne çıkarma hedefi

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Denizli'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

12.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:58
Denizli'nin turizm potansiyelini öne çıkarma hedefi

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Denizli'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kentte basın toplantısı düzenleyen Dedeman, Denizli'nin şifa kaynağı Pamukkale, arkeolojik değerleri Hierapolis ve Tripolis, dünya kültür mirasına girmesi beklenen Laodikya Antik Kenti, alternatif sporlara ev sahipliği yapan Honaz Dağı ile yüksek potansiyele sahip bir turizm kenti olduğuna işaret etti.

Kentin 2020 yılında 3 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlamaya hazırlandığını ifade eden Dedeman, "Bizler hep birlikte Denizli'nin barındırdığı kültürel ve doğal mirasa sahip çıkan bir yaklaşımla kentin turizm potansiyelini daha da ön plana çıkaracağız." dedi.

Dedeman Turizm Grubu Otelcilik Genel Müdürü İbrahim Gündüz Yeşil de dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, turizmciler olarak bazı beklentilerinin olduğunu söyledi.


Turizmciler olarak konaklama vergisinin ötelenmesini istediklerini aktaran Yeşil sigorta primlerinde de destek beklediklerini aktardı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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