Denizli'nin Tescilli "Kale Biberi"Nde Hasat Zamanı

Denizli'nin Kale ilçesinde, Türkiye'nin coğrafi işaret belgesine sahip üç biber türünden birisi olan "Kale Biberi"nin hasadı sürüyor.



Kale Biberi, ilçede kurulan pazarda 4 liradan alıcı buluyor. Kale Biberi, en çok çevre illerden gelen alıcılardan ilgi görüyor.



Kale Kaymakamı Murat Güneş AA muhabirine, Kale Biberi'ni yeterince tanıtamadıklarını, bundan sonra tanıtıma yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.



İhracata yönelik girişimlerde de bulunacaklarını belirten Güneş, "Girişimciyi buraya çekmemiz gerekiyor. Girişimcinin biberimizi görmesi ve tatması gerekiyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimizde yapılan festivallerde stant açarak biberimizi tanıtmamız lazım." dedi.



Biber üreticisi Mustafa Sunak da Kale Biberi'ni bugüne kadar genetik hiçbir değişime uğratmadan ürettiklerini söyledi.



Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 2008 yılında Türk Patent Enstitüsüne yaptığı başvuruyla ürün coğrafi işaret olarak tescillenmişti.