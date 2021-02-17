Denizli'nin Tavas ve Honaz ilçelerinde yüz yüze eğitime kar engeli

Denizli'nin Tavas ilçesinin tamamında ve Honaz'a bağlı 2 mahallede kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinin tamamında ve Honaz'a bağlı 2 mahallede kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle Tavas ilçesinin tamamında ve Honaz'a bağlı Akbaş ve Karaçay mahallelerinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Eğitim ve öğretimin çevrim içi devam edeceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek