Denizli'nin tanıtımında dijital platformlara ağırlık verilecek

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "Denizli'nin dijital tanıtımına ağırlık verilmesi" hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışma başlattıklarını kaydetti.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "Denizli'nin dijital tanıtımına ağırlık verilmesi" hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışma başlattıklarını kaydetti.

Akyol, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin, ülkenin en önemli ekonomik getiri kaynaklarından birisi olduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle turizmde de anlayışlar, uygulamalar, ulusal ve uluslar arası ilişki ve iletişim şekillerinin değiştiğini bildiren Akyol, mesajda şunları kaydetti:

"Daha önemli hale gelen dijitalleşme eğilimi ise turizme yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktadır. Biz de Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak geçtiğimiz sene tüm paydaşlarımızla düzenlediğimiz Denizli Turizm Çalıştayından çıkan sonuçlar doğrultusunda 'Denizli'yi önce Denizlililere, sonra bölgemize, tüm ülkemize ve en sonunda tüm dünyaya tanıtma' hedeflerimizi belirledik. 'Denizli'nin dijital tanıtımına ağırlık verilmesi' hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı başlattık. İlerleyen zaman içinde yaptığımız bu çalışmaların da meyvelerini toplayarak özellikle de 'ziyaretçi ekonomisi' ve 'dijital görünürlük' kapsamında kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel ve yerel işletmelerimiz ve tüm vatandaşlarımızla işbirliği yapıyoruz."

Denizli'yi kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle, yöresel yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle, arkeolojiye kazandırılacak alanları ve müzeleriyle ön plana çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Akyol, mesajında "Denizli ismini sadece travertenler veya antik kentlerle değil, aynı zamanda termal ve sağlık turizmi, eko turizm, inanç turizmi, yayla turizmi ve kayak turizmi gibi alternatif turizm çeşitleriyle de çok yönlü olarak hem ülke hem de dünya çapında herkese tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu