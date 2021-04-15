Denizli'nin tanıtımında dijital platformlara ağırlık verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'nin tanıtımında dijital platformlara ağırlık verilecek

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat
Denizli'nin tanıtımında dijital platformlara ağırlık verilecek

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "Denizli'nin dijital tanıtımına ağırlık verilmesi" hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışma başlattıklarını kaydetti.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "Denizli'nin dijital tanıtımına ağırlık verilmesi" hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışma başlattıklarını kaydetti.

Akyol, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin, ülkenin en önemli ekonomik getiri kaynaklarından birisi olduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle turizmde de anlayışlar, uygulamalar, ulusal ve uluslar arası ilişki ve iletişim şekillerinin değiştiğini bildiren Akyol, mesajda şunları kaydetti:

"Daha önemli hale gelen dijitalleşme eğilimi ise turizme yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktadır. Biz de Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak geçtiğimiz sene tüm paydaşlarımızla düzenlediğimiz Denizli Turizm Çalıştayından çıkan sonuçlar doğrultusunda 'Denizli'yi önce Denizlililere, sonra bölgemize, tüm ülkemize ve en sonunda tüm dünyaya tanıtma' hedeflerimizi belirledik. 'Denizli'nin dijital tanıtımına ağırlık verilmesi' hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı başlattık. İlerleyen zaman içinde yaptığımız bu çalışmaların da meyvelerini toplayarak özellikle de 'ziyaretçi ekonomisi' ve 'dijital görünürlük' kapsamında kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel ve yerel işletmelerimiz ve tüm vatandaşlarımızla işbirliği yapıyoruz."

Denizli'yi kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle, yöresel yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle, arkeolojiye kazandırılacak alanları ve müzeleriyle ön plana çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayan Akyol, mesajında "Denizli ismini sadece travertenler veya antik kentlerle değil, aynı zamanda termal ve sağlık turizmi, eko turizm, inanç turizmi, yayla turizmi ve kayak turizmi gibi alternatif turizm çeşitleriyle de çok yönlü olarak hem ülke hem de dünya çapında herkese tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'nin tanıtımında dijital platformlara ağırlık verilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:15:22. #1.14#

title