Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kervansaray Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter ile 6 arazöz bölgeye sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de 8 araçla destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının 5 farklı yerde çıktığını, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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