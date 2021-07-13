Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kervansaray Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter ile 6 arazöz bölgeye sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de 8 araçla destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının 5 farklı yerde çıktığını, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu