Denizli'nin Nisan Ayı İhracatı Yüzde 25 Arttı

Denizli'den nisan ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 283 milyon dolara ulaştı.

Denizli İhracatçılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kentten yılın ilk 4 ayında 1 milyar 117 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25 artarak 283 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi nisan ayında da ihracat rekoru kırıldığını belirtti.

İhracatta hem bahar bereketinin hem de rekorların devam ettiğini vurgulayan Memişoğlu, "İhracatımız son 7 aydır çift haneli yükselmeye devam ediyor. 2016 yılının Kasım ayından beri aralıksız artan ülkemiz ve ilimiz ihracatı, yılın geri kalanı için de önemli ipuçları veriyor. Hem ülkemiz hem ilimiz ihracatında kırılan rekorların 2018 yılı genelinde devam edeceği ve yıl sonu itibarıyla hedeflerimize ulaşacağımız kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da kentin mart ayında yüzde 18,1'lik artış oranı yakalayarak sürdürdüğü ihracat destanına nisan ayında bir başarı öyküsü daha eklediğini kaydetti.