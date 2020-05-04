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Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 165 milyon dolar oldu

Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 165 milyon dolar oldu
04.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:29

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin Nisan ayı ihracatının 165 milyon dolar olduğunu kaydederek, korona virüs dolayısı ile küresel ekonomide resesyon yani 'durgunluk' beklentisi bulunduğunu belirtti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin Nisan ayı ihracatının 165 milyon dolar olduğunu kaydederek, korona virüs dolayısı ile küresel ekonomide resesyon yani 'durgunluk' beklentisi bulunduğunu belirtti.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, salgının henüz kontrol altına alınmamasının belirsizliği koruduğunu ifade ederek, bunun da dünya ekonomilerine olumsuz yansıdığını dile getirdi. Kentin Nisan ayı ihracatının 165 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve dünya ticaretinin son 30 yılda 5 kez resesyon yani durgunluk sürecine girdiğini anımsatan Memişoğlu, "Bunların tamamında ekonomik nedenler belirleyici olmuştu. Bugün yaşanan duruma baktığımızda, küresel çapta yaşanan bir salgından dolayı dünya ticaretinde resesyon beklentisi bulunuyor. Virüsün tedavisinin bulunamaması ve salgının henüz kontrol altına alınamaması belirsizliği de beraberinde getiriyor. 2020 yılına hem ilimiz hem de ülkemiz ihracatı adına çok olumlu başlamıştık. Euro, dolar paritesinin gerilemesine rağmen ocak ve şubat aylarında yakaladığımız ihracat artışları yılın geri kalan bölümü için de olumlu sinyallerin ipucu niteliğindeydi. Ancak Çin'de ortaya çıkan, ardından Avrupa ve ABD'yi etkisi altına alan salgın sebebiyle taleplerde yaşanan gerileme dünya ticaretini etkiledi" dedi.

"İletişimde değişiklikler meydana gelebilir"

Memişoğlu, dünyada yaşanılan salgının iletişim kurmada köklü değişimlere yol açmasının yanı sıra yüz binlerce insanın ziyaret ettiği fuarların da bu değişimden etkileneceğini söyledi. Memişoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Covid-19 salgını önümüzdeki dönem için iletişim kurma şekillerinde de köklü değişikliklere yol açabilir. Her yıl dünyanın çeşitli noktalarında düzenlenen, farklı coğrafyalardan yüz binlerce insanın akın ettiği fuarlar da söz konusu değişimden muhakkak etkilenecektir. Bu noktada teknolojinin ve dijital dünyanın sunduğu fırsatlar çerçevesinde sanal fuarların ve heyetlerin adından daha çok söz ettireceğini düşünüyoruz. DENİB olarak sanal fuarlar ve heyetlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güncel çalışmalarımızı Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile koordineli bir şekilde sürdürüyoruz." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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