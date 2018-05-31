Denizli'nin Nisan Ayı İhracat ve İthalat Rakamları Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı, Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini göre Denizli'nin Nisan ayı ihracatı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19,9 artarak 255 milyon 818 bin dolar, ithalat ise yüzde 23,6 artarak 199 milyon 973 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Denizli nisan ayı ihracatı rakamı ile Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 11. sırada yer aldı. Denizli'den, 2018 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 31 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleşti. İngiltere'yi sırasıyla 21 milyon 581 bin dolar ile Almanya ve 18 milyon 870 bin dolar ile İtalya izledi. Denizli'ye, 2018 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapan ülke Kazakistan oldu. En fazla ihracatı yapılan ürün 'dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar" oldu.

En fazla ithalatı yapılan ürün ise 'bakır ve bakırdan eşya' oldu. - DENİZLİ