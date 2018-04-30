Denizli'nin Mart İhracatı Yüzde 18 Arttı

Denizli'nin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 artışla 283 milyon 83 bin dolar oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilde 2018 yılı mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 artarak 283 milyon 83 bin dolar olarak gerçekleşti.



Denizli bu verilere göre, Türkiye genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren 8. il arasına girdi.

Öte yandan kentten mart ayında İngiltere'ye 27 milyon 997 bin dolar ihracat yapıldı.



En fazla ihracatı yapılanlar arasında tekstil ürünleri 56 milyon 9 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

İthalat ise yüzde 25,3 yükselerek 217 milyon 338 bin dolara çıktı.