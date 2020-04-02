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Avrupa Birliği, İhracat, Denizli, Ekonomi

Denizli'nin Mart ayı ihracatı 241 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ve Denizli'nin ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandı.

02.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:10
Denizli'nin Mart ayı ihracatı 241 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ve Denizli'nin ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandı. Denizli'nin Mart ayı ihracatı 241 milyon dolar olarak gerçekleşti. Başkan Memişoğlu, "Korona virüsün dünya ticareti üzerindeki etkisinin ardından bu süreçte ekonominin can simidi bir kez daha üretim ve ihracat olacak" dedi.

Türkiye'nin ve Denizli'nin ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandı. Denizli'nin Mart ayı ihracatı 241 milyon dolar olarak gerçekleşti. DENİB üyeleri ile Mart ayında yapılan ihracat ise 183 milyon dolar oldu. Başkan Hüseyin Memişoğlu, Ocak ve Mart döneminde Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyelerinin 144 ülkeye ihracat yapıldığını gördüklerini belirtti. Başkan Memişoğlu, "Bu dönem aralığında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 78 milyon dolar ile İngiltere oldu. 64 milyon dolar ile Almanya, 47 milyon dolar, ABD, 43 milyon dolar, İtalya ve 32 milyon dolar ile Hollanda yer aldı. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ilin 7'si Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdir. En çok ihracatta 3 ülkenin ise İngiltere, ABD ve İsrail olduğunu görüyoruz. Yılın ilk 3 ayında ilk 10 ülkenin ise toplam ihracatımızdan yüzde 61 oranında pay aldığını söyleyebiliriz" dedi.

"Korona virüs Dünya ticareti için daralma sinyali veriyor"

Başkan Memişoğlu, Denizli'nin dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptığını hatırlattı. İhracatta yaşanan artış rakamlarını anlatan Memişoğlu, Türkiye ihracatının yarıya yakınını, DENİB ihracatının ise yaklaşık yüzde 65'ini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiklerini kaydetti. Memişoğlu, "ABD de ihracatımızda azımsanmayacak bir paya sahip. Korona virüsün içinde bulunduğumuz dönemde en çok İtalya, İspanya, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi önemli ihracat pazarlarımızda görülmesi, bu ülkelerde hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Dolayısıyla söz konusu ülkelerde üretim azaldığı gibi, bu coğrafyalardan gelen taleplerde de gerileme oldu. Satın alma yöneticileri endeksi olarak adlandırılan ve eşik değerin 50 kabul edildiği imalat (PMI) verilerinde yaşanan düşüşler de dünya ticareti için daralma sinyali veriyor. Mart ayında imalat PMI Euro Bölgesi'nde 44,8, Almanya'da 45,7, Fransa'da 42,9, İngiltere'de 48, ABD'de ise 49,2 ve Türkiye'de 48,1 seviyesinde gerçekleşti.Korona virüsün dünya ticareti üzerindeki etkisinin her geçen gün biraz daha fazla hissedilmeye başladığı bu zorlu dönem elbette geride kalacak. Bu süreçte ekonominin can simidi bir kez daha üretim ve ihracat olacak" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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