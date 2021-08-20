Denizli'nin Köyceğiz sınırına yakın alanda orman yangını başladı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Köyceğiz sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Köyceğiz sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sandalcık'ın, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede korku dolu anlar yaşanırken olay yerine gelen ekipler havadan ve karadan yaptığı müdahale ile yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı