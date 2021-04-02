Denizli'nin karateci kızları Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu
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Denizli'nin karateci kızları Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizli'nin karateci kızları Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası Ümit Genç Kızlar Takımı Kata Kategorisi'nde şampiyon oldu.

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DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası Ümit Genç Kızlar Takımı Kata Kategorisi'nde şampiyon oldu. Finalde aldığı 26.14 puan ile turnuva rekoru kıran Denizli'nin altın kızları şampiyonaya damgasını vurdu. Denizli ekibi, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Yalova'da gerçekleştirilen ve 477 kulübün mücadele ettiği Türkiye Kulüpler Arası Karate Şampiyonası Ümit Genç Kızlar Takımı Kata Kategorisi'nde finale kaldı. Denizli'nin kızları finalde Gaziosmanpaşa Belediyespor'u mağlup etmeyi başardı.

Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor finalde aldığı 26.14 puan ile turnuva rekoru da kırdı. Takımda mücadele eden Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan turnuvadaki başarıları ile Denizli'nin gurur oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Türkiye şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek, "Başarılarının daim olmasını arzu ediyoruz. İnşallah Denizli Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve sporcularımızın de gayretleri ile nice başarılara imza atacaklarından şüphem yok. Onların başarılarını duydukça heyecanlanıyor, daha çok motive oluyoruz" dedi.

Denizli'nin karateci kızları Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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