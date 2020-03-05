05.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:18

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit olan Mehmetçikler için Denizli'nin Kale ilçesinde"Şehide Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Uluçam Mahallesinden ilçe meydanına kadar gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan vatandaşlardan biri, atı ile Türk bayrağı önünde gösteri yaptı.

Katılımcıların daha sonra toplu şekilde İlçe Jandarma Komutanlığına gittiği yürüyüşte, Kale Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet İncedayı tarafından İlçe Jandarma Komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Operasyonu'na destek amacı ile orada şehit olan kahraman şehitlerin için bir saygı yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sağınç, "Ben buradan bu yürüyüşümüze katılan tüm Kale halkına çok teşekkür ediyorum. Bu, birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi oldu. Kale ilçesi olarak aziz şehitlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olduk. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. Ülkemize karşı vatanımıza karşı yürütülen o hain planlar elbetteki askerlerimizin ve ülkemizin milletimizin özverisi ile o planların hepsi alt üst olur, güzel ülkemizde mutlu huzurlu bir şekilde yaşarız." dedi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarının atıldığı yürüyüşe, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Tıkım, MHP İlçe Başkanı Yusuf Yarımca, Kaledavaz Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İsmail Yarımca ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA