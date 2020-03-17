Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı
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Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

Denizli'nin işlek sokakları boş kaldıDENİZLİ'de Koronavirüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

17.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:59
Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

DENİZLİ'de Koronavirüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri de mekanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'Koronavirüs tedbirleri' adı altında gönderdiği ek genelge ile saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar Denizli'de de uygulanmaya başlandı. Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Kampüs Sokak ve Eflatun Sokak'ta bulunan kafeler kepenk kapattı. Berber Sinan Kaygın, koronavirüs nedeniyle işlerin oldukça durgun olduğunu belirtip, "Bulunduğumuz Eflatun Sokak, kentimizin en işlek yerlerindendir. Genç yaşlı herkes burada oturup vakit geçirirdi. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan önlem kararları doğrultusunda şu an bomboş. Bu virüsün hayatımızdan bir an önce çıkmasını ve normal yaşantımıza dönmeyi istiyoruz" dedi. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri bu tür mekanların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerde bulundu. Kapatma kararının uygulamaya geçildiği gece yarısından itibaren çalışmalara başlayan ekipler, mekan sahiplerine İçişleri Bakanlığı'nın kararını hatırlattı. Belge incelemeleri de yapılan mekanların karara uymaları sağlandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın ilçelerinde uyguladıklarını belirtip, "Alınan karar bu salgının önlenmesi adına önemli. Halkın yakın temasta olduğu mekanların kapatılması kararı alındı. Pamukkale Belediyesi ekipleri bu kararın uygulanması için gerekli denetimleri yaptı. Genel olarak bu konuda her hangi bir sıkıntı yok. Ekiplerimiz gece yarısından sonra kapatmayan işletme sahiplerine bilgi verip, kararın uygulamasını sağladı. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Toplum olarak bu sıkıntılı zamanı el birliği ile aşacağız. Bunun için özellikle Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının titizlikle uygulanması gerekiyor" dedi.

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Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

Kaynak: DHA

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Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

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