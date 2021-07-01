Denizli'nin ilk LG mağazası açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'nin ilk LG mağazası açıldı

Denizli'nin ilk LG mağazası açıldı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

LG Türkiye, Türkiye çapındaki yatırımlarına Denizli ile devam ediyor.

LG Türkiye, Türkiye çapındaki yatırımlarına Denizli ile devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Denizli'nin ilk LG mağazası LG Brandshop Cng, son teknolojiye sahip ürünleri incelemek ve bu ürünler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Teraspark Alışveriş Merkezi'nde yer alan LG Brandshop Cng'de, beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyaya, kişisel asistan görevi gören TV'lere kadar yeni nesil teknolojiler sergileniyor.

Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri, iki yerine dört yıkama kolu ve Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9'a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sahip 2021 serisi TV'ler, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra hijyenik hava da sunan 2021 model klimalar mağazanın ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor.

LG Brandshop Cng haftanın 7 günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Erdoğan: 'Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi...
Erdoğan: "Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah Kovid-19'la mücadelemizi çok daha güçlü şekilde sürdürecek, Türkiye'yi...
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkalım' teklifi: İkna eden oyları alsın
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na "televizyona çıkalım" teklifi: İkna eden oyları alsın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'nin ilk LG mağazası açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:38:28. #1.14#

title