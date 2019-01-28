Denizli'nin İhracatı Arttı

Denizli'nin 2018 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 4 artarak 2 milyar 544 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Denizli İhracatçılar Birliğinden (DENİB) aldığı bilgiye göre, kentten geçen yıl 2 milyar 544 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Denizli'den bir önceki yıl ise 2 milyar 447 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Tekstil ve konfeksiyon üretiminin yoğun olduğu kentten yapılan yaklaşık 750 milyon dolarlık bornoz-sabahlık, havlu-mutfak bezleri ve çarşaf-nevresim ihracatı ise 2018 yılındaki toplam dış satımın yüzde 29'unu oluşturdu.

Denizli'den 2018 yılında en çok ihracat yapılan ülke İngiltere olurken bunu Almanya, ABD, İtalya, Fransa ve Hollanda takip etti.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu yaptığı açıklamada, Denizli ihracatını arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kentin 2019 yılında da ihracat artışını sürdüreceğine inandıklarını belirten Memişoğlu, "Yıl sonu için koyduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm ihracatçılarımızla bu yıl da hedefe doğru ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA