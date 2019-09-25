Denizli'nin hicaz narı yurt dışından büyük talep görüyor

25.09.2019 09:44

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl toplam 28 bin dönüm alanda, 55 bin ton Hicaz türü nar hasadı bekleniyor. Akıllı tarım uygulamalarıyla sertifikalı olarak üretilen Hicaz narının yüzde 80'i, Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere ile çevresindeki çok sayıda mahallede çiftçiler, nar üretimini akıllı tarım yöntemiyle sertifikalı yapıyor. Nar üretimi, Pamukkale, Merkezefendi, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerini içerisine alan bölgede yapılıyor. Bu yıl toplam 28 bin dönüm alanda, 55 bin ton Hicaz türü nar hasadı bekleniyor. Yüksek antioksidan özelliğiyle kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve şeker hastalıklarına iyi geldiği bilinen nar, Avrupa ülkelerinden büyük ilgi görüyor. Bölgeye has mayhoş tadı, iri taneleri, dayanıklılığı ve tanesi 1 kilogramı geçen Hicaz narının yüzde 80'i özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleriyle İran, Irak ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Geri kalan kısmı ise iç pazarda meyve olarak satılıyor ve meyve suyunda kullanıyor. Bölgedeki çiftçiler, kurdukları kooperatif aracılığıyla arada komisyoncu olmadan ürettikleri narlarını doğrudan ihracatçı firmaya garantili satıyor. Narın kilogramı, yaklaşık 2 lira 25 kuruşa satılıyor.

ÖZELLİKLERİYLE TERCİH NEDENİ

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli'de Hicaz narının akıllı tarım uygulamalarıyla sertifikalı üretildiğini belirterek, "Hijyenik, güvenilir ve katkısız üretildiği için dünyada aranılan marka haline gelmiştir. Hasat edilen narın yüzde 80'i ihracata gidiyor. Narın çiçeklenme döneminde aşırı yağışlardan dolayı, bu yıl geçen yıla göre rekoltede yüzde 20 düşüş bekliyoruz. Ancak kalitede hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Sadece rekoltede düşüş bekliyoruz. Bizim bölgemize has olan mikro-klima iklim özelliğiyle narımızın içindeki taneleri iri, çekirdeği küçüktür, dayanıklılığıyla tercih edilir" dedi.

BİRLİK OLUP ARACIYI DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Mahalledeki üreticilerin birlik olmasıyla 2015'te kurulan Kocadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başkanı, kendisi de nar üreticisi olan Feridun Özkan, 'Birlikte üretim modeli' oluşturduklarını ifade ederek, "Birlikte üretim modeliyle, pazarlama sıkıntımızı tamamen ortadan kaldırdık. Daha önce çiftçiler, kendi başlarına komisyoncuyla baş başa kalıyordu, zorluk çekiyorlardı. Hiçbir şekilde anlaşma, sözleşme yoktu. Kooperatifin kurulmasıyla, üretici şimdi çok rahat. Üretici ürününü teslim ediyor, geri kalanını kooperatif hallediyor. Ödeme garantili, teminatlı şekilde çiftçiye sağlıyor. Çevre köylerden de kooperatife katılmak istiyorlar. Bu noktaya birlikte üretim, birlikte pazarlama modeliyle geldik. 104 üye var" diye konuştu.

Kaynak: DHA