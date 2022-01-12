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Denizli'nin haftalık vaka sayısı açıklandı

Denizli'nin haftalık vaka sayısı açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre vaka sayılarının bu haftaki sonuçları belli oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre vaka sayılarının bu haftaki sonuçları belli oldu. Denizli'de 100 bin kişi de görülen haftalık vaka sayısındaki artış 1 haftada yüzde 42'nin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık raporda, 25 ile 31 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Mavi kategoride yer alan Denizli'de yüzde 83,9'luk aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı.

11 ile 27 Aralık tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 223,55 olarak gerçekleşen kentte, 25 ile 31 Aralık tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 266,02 yükseldi. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 42,47'lik artış oldu. Artan vaka sayıları Denizlili vatandaşları tedirgin etti.

(Atilla Özer-İHA)

Denizli'nin haftalık vaka sayısı açıklandı

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