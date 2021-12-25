Denizli'nin Güney Şelalesi dondu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
DENİZLİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Güney Şelalesi buz tuttu.
DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Güney Şelalesi buz tuttu. Suyun donmasıyla buz sarkıtları oluştu.
Denizli'de mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı, günlük yaşamı etkiledi. Yüksek kesimler karla kaplanırken, kent merkezi ve ilçelerde de hava sıcaklığı gece eksi 10 derecelere kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle havuz ve küçük göletler dondu. Güney ilçesindeki şelale de buz tuttu. Güney Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu.Şelale yakınında restoran işleten Muzaffer Çelik, buz sarkıtlarının güzel manzara oluşturduğu belirtip, "Cindere Baraj Gölü de yağan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte donmaya başladı. Dünyaca ünlü doğa harikası şelalemizde buz sarkıtları oluşunca harika manzara ortaya çıktı. Bu bölgede hava sıcaklığı eksi 10 dereceleri buluyor. Şelale yaz aylarında başka, kış aylarında donmasıyla birlikte başka güzel oluyor. Donan şelalenin fotoğraflarını çekmek için bölgeye çok sayıda vatandaş geliyor" dedi.