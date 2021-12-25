Denizli'nin Güney Şelalesi dondu

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Güney Şelalesi buz tuttu. Suyun donmasıyla buz sarkıtları oluştu.

Denizli'de mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı, günlük yaşamı etkiledi. Yüksek kesimler karla kaplanırken, kent merkezi ve ilçelerde de hava sıcaklığı gece eksi 10 derecelere kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle havuz ve küçük göletler dondu. Güney ilçesindeki şelale de buz tuttu. Güney Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu.