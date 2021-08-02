Denizli'nin ciğerleri alevlere teslim oldu
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Denizli'nin ciğerleri alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak geniş bir bölgede etkili olan yangın, onlarda hektar ormanlık alana zarar verdi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak geniş bir bölgede etkili olan yangın, onlarda hektar ormanlık alana zarar verdi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangına çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte çok sayıda itfaiye ve orman ekibi tarafından müdahale edildi. Akşam saatlerinde havadan bir yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı. Yangında onlarca hektar ormanlık alan, siyaha büründü.

Yangın tehdidi altında bulunan Türlübey, Alacaoğlu ve Debent mahallelerinde önlemler alındı. Bölgedeki bazı ev ve ahırlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engellendi. Ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürerken, Diyanet Vakfı Sarıgöl Şubesi ekipleri de görevlilere su ve yiyecek dağıttı.

(Mehmet Barlas/İHA)

Denizli'nin ciğerleri alevlere teslim oldu
Denizli'nin ciğerleri alevlere teslim oldu
Denizli'nin ciğerleri alevlere teslim oldu
Denizli'nin ciğerleri alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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