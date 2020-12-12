Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi
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Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi

12.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:17
Denizli'nin

Denizli'nin Çameli ilçesinde yün ipliklerden el emeğiyle üretilen kilim ve Elmalı bezi için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yün ipliklerden el emeğiyle üretilen kilim ve Elmalı bezi için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yöresel ürünlerin tescillenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Elmalı Mahallesi'nde üretilen ve Yörük kültürünün yerel bir sanatı olarak nitelendirilen Çameli kilimi ve Elmalı bezinin coğrafi işaretinin alındığı aktaran Arslan, "Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz girişimlerle Çameli kilimi ve Elmalı bezi coğrafi işaret çalışmalarını tamamladık ve tescillerinin alımını gerçekleştirdik. Bu ürünler ile hem yöremizin hem de ilçemizin tanıtımına katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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