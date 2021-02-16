Denizli'nin Çameli ilçesinde yüz yüze eğitime kar engeli

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dört mahallede yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dört mahallede yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerinde yüz yüze eğitime devam eden okul ve kurslarda eğitim ve öğretime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da salı günü izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek