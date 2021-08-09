Denizli'nin bisikletçileri başarıdan başarıya koşuyor
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Denizli'nin bisikletçileri başarıdan başarıya koşuyor

Denizli'nin bisikletçileri başarıdan başarıya koşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Şampiyonasının Aksaray etabı 187 erkek ve 31 kadın sporcun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Şampiyonasının Aksaray etabı 187 erkek ve 31 kadın sporcun katılımıyla tamamlandı. Yarışmalara Denizli'yi temsil eden 4 sporcu başarılarıyla göz doldurdu.

78 kilometre mesafeli Gençler Yol Yarışına katılan Mustafa Tekin, 1 saat 59 dakika ile çizgiyi ilk geçen isim olmayı başardı. Muğla'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri anma yarışında da birinci olan Mustafa Tekin, sezon boyu gösterdiği performans ile Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Bursa Uludağ Tırmanma yarışında ilk üçte yer alan Berkant Taşçı, Said Mirza Erken ve Erdem Arım'dan oluşan 15-16 yaş Yıldız A Takımı, 77 kilometre mesafeli Yol Yarışı sonucunda, en iyi dereceyi elde takım klasmanında podyumun en üst basamağında yer aldı. Müsabakaların ikinci gününde şehir içi kriteryum yarışlarıyla devam edildi. Denizli'nin parlayan yıldızı Erdem Arım kariyerinin 3. yarışında Türkiye birincisi olmayı başardı.

Dik tırmanışların olduğu 30 kilometre mesafeli kriteryum yarışında solo kaçışla rakiplerine büyük fark atan Arım, gösterdiği üstün performans ile bisiklet otoriterleri tarafından tam not aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan gençler kriteryum yarışında ise Mustafa Tekin tekrar podyumun yer almayı başardı. - DENİZLİ

Denizli'nin bisikletçileri başarıdan başarıya koşuyor
Denizli'nin bisikletçileri başarıdan başarıya koşuyor
Denizli'nin bisikletçileri başarıdan başarıya koşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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