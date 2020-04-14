Denizli'nin birçok bölgesinde sabit pazar uygulamasına geçildi Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında aşırı yoğunluk yaşanan bazı semt pazarlarının haftanın 6 günü kurulmasına karar verildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında aşırı yoğunluk yaşanan bazı semt pazarlarının haftanın 6 günü kurulmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan başkanlığından toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında kentte kurulan semt pazarları ile ilgili önemli kararlar alındı. Toplantıda, korona virüsün bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında gelen pazar yerlerinde vatandaş yoğunluğunu ve bulaş riskini azaltmak üzere pandemi süresince, il nüfusunun 3/5'inin yaşadığı Pamukkale ve Merkezefendi ilçesi sınırlarında kurulan pazar yerlerinde "Sabit ve Sürekli Pazar" uygulamasına geçildi. Alınan karar gereği Pamukkale ilçesinde Zeytinköy, Topraklık,, İncilipınar, Kuşpınar, Karşıyaka, Kınıklı, Anafartalar, Kayıhan, Fatih, Kuruçay, Pelitlibağ ve Bağbaşı pazar yerlerinde sürekli sabit pazar uygulamasına geçildi.

Merkezefendi ilçesinde Sevindik, Karaman, Yenişehir, Merkezefendi, 1200 Evler, Esentepe, Umut, Yeşilyurt, Gültepe ve Bakırlı pazarları haftanın 6 günü açık olacak.

Sabit ve sürekli pazar uygulamasına geçilen yerlerde pazarların kapanma saati ise 19.00 olarak belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA