Denizli'nin asırlık bayram geleneği bu kez "vefa üyeleri"yle sürdü Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bayramlarda çocukları mutlu etmek için yaklaşık 120 yıldır sürdürülen "çörek derme" geleneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin desteğiyle yaşatıldı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bayramlarda çocukları mutlu etmek için yaklaşık 120 yıldır sürdürülen "çörek derme" geleneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin desteğiyle yaşatıldı.

Yatağan Gönül Birliği Platformu, her bayram ellerinde poşetle kapı kapı dolaşan çocuklara evlerde verilen "çörek derme" geleneğini, Kovid-19 sürecinin yaşandığı bu bayramda devam ettirme kararı aldı.

Platform üyeleri, hayırsever vatandaşların yardımıyla toplanan ve içerisinde çikolata, şeker, kraker gibi yiyeceklerden oluşan 1750 çörek torbasını, bayramın ilk günü Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nun desteği ile mahalledeki çocuklara dağıttı.

Platform sözcüsü Ayhan Soyfidan, mahallelerinde yaklaşık 120 yıldır devam ettirilen bayram geleneği "çörek dermeyi" sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ettirme kararı aldıklarını belirterek "Bu geleneği yaşatma adına çok güzel oldu. Bizlere destek veren dostlarımızın, hemşehrilerimizin kapısını çaldık, kime gittiysek az çok demedi 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' dediler. Herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: AA