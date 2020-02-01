Denizli'nin aralık ayı ihracatı 233 milyon 346 bin dolar oldu

01.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'nin aralık ayı ihracatı 233 milyon 346 bin dolar olarak gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre Denizli'nin 2019 yılı Aralık ihracatı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 azalarak 233 milyon 346 bin dolar, ithalat ise yüzde 34,5 artarak 155 milyon 434 bin dolar olarak gerçekleşti.



Aralık ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 12. sırada yer aldı.



Denizli'den, 2019 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 32 milyon 748 bin dolar oldu. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 21 milyon 554 bin dolar ile Almanya ve 19 milyon 882 bin dolar ile ABD izledi.



Denizli'ye, 2019 yılı Aralık ayında en fazla ithalat Özbekistan'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 29 milyon 505 bin dolar olarak gerçekleşti.



Kentte en fazla ihracatı yapılan ürünler ise 'dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar' oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA