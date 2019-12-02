Denizli'nin ampute futbol takımı Süper Lig yolunda

02.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:30

Denizli'de üç yıl önce kurulan Denizli Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Süper Lig'e çıkma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol 1. Ligi'nde yer alan Denizli Engelliler Spor Kulübü, 2019-2020 sezonunda oynadığı ilk dört maçta hiç gol yemeden galip gelirken, rakip filelere 22 gol attı. Ligin 5. haftasında son maçını Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Biruni Kredi Yurtlar Futbol Sahası'nda yapan yeşil-siyahlı ampute futbol takımı, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü maçtan da 3-1 galip ayrılmayı başardı.

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele veren İranlı teknik direktör Hossein Parish yönetimindeki yeşil-siyahlılar, gözünü Süper Lig'e dikti.

Kulüp başkanı ve takım kaptanı 48 yaşındaki Ramazan Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ampute futbola 15 yıl önce başladığını belirtti.

Antalya'daki ampute futbol takımının kurucu sporcuları arasında yer aldığını, memleketi olan Denizli'ye de takım kurma hayaliyle döndüğünü aktaran Altuğ, şöyle konuştu:

"Denizli'de bu branşta bir faaliyetin olmaması, bize böyle bir kulübün kurulması için öncülük etmeyi hissettirdi. 2016 yılında birkaç arkadaş bir araya gelerek Denizli Engelliler Spor Kulübünü kurduk. Amacımız sadece ampute futbol takımı kurmaktı ancak Denizli'de farklı engelli grubundaki arkadaşlarımızla karşılaşıp tanıştıkça farklı branşlarda faaliyet göstermeye başladık. Halter ve bilek güreşi branşlarında Türkiye dereceleri elde eden sporcularımız var. Ampute futbol takımımız 2016-2017 sezonuna katıldığında ligi üçüncü bitirdi ve Türkiye Kupası'nda Denizli'yi temsil etme şansına sahip oldu."

Hedeflerinin şampiyonluğa ulaşmak olduğunu aktaran Altuğ, "Denizli'yi Süper Lig'de temsil etmek istiyoruz. Süper Lig'in oynayacağımız futbolda bize çok büyük bir artısı olmayacak ama çok iyi bir tanıtım olacak, çok iyi bir reklam olacak ve bu tanıtımla, reklamla Denizli'de varlığımızı hiç duyuramadığımız insanlara da duyuracağız. Bu da bizim takımımızın sahiplenilmesi demektir. Bugün biz varız, yarın bir başkası olur. Belediye takımının altında ya da Denizlispor'un altında olabilir. Mutlaka bir gün Denizli'deki bu branşlar çok daha sağlam, köklü kulüplerin altına geçecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Futbola başladıktan sonra değiştim"

Takım oyuncularından Fevzi Yaşar, 2014'te motosiklet kazası geçirdiğini belirtti.

Ramazan Altuğ ile tanıştıktan sonra yeni bir yola girdiğini anlatan Yaşar, "Konuştuk, bana ilgi çekici geldi ve hayata bağlama konusunda olumlu etki etti. Futbola başladıktan sonra bayağı değiştim. Yani ayağımın olmamasının bir engel olduğunu unuttum resmen. Hayata tutundum. Başarı ile devam ediyoruz. Bu bana da iyi oldu, takım için de iyi oldu, ailem için de yani küstüğüm hayatla tekrar barıştım. Benim için çok büyük dönüm noktasıydı futbola başlamam." değerlendirmesinde bulundu.

"Engelli değiliz çok şükür"

Takımın en genç oyuncusu Emre Gürpe (19) de, balkonda otururken kamyonetin çarpması sonucu ayağını kaybettiğini dile getirerek, "Hedefimiz şampiyonluk. Burada şampiyon olup milli takıma da seçilmek istiyorum. Engelli değiliz çok şükür. Yürüyoruz, futbolumuzu oynuyoruz. İyi bir şey." diye konuştu.

Takımdaki iki İranlı sporcudan biri kaleci İman Tajmiri de kardeşçe çalıştıklarını belirterek "İnşallah şampiyon olacağız bu ligde ve Süper Lig'e çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA