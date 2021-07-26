Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
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Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde şampiyon olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakalarında Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde şampiyon olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti.

13-16 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit-Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Avrupa Kupası Milli Takım Seçme Müsabakaları Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan ile Karate Takımı Antrenörü Muhammet Kaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Şampiyon sporcuları tebrik eden Başkan Zolan, Başarılı sonuçların artarak devam ettiğini kaydederek, "Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde ettiniz. Bizim gururumuzsunuz. Denizli Büyükşehir Belediyespor forması altında spor yapan sizleri tebrik ediyorum. İnşallah başarılarınız daim olsun. Sırada Avrupa Şampiyonası var. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceksiniz. Yeter ki siz aynı performansla mücadeleye devam edin" dedi.

Altın Kızlar Finlandiya yolcusu

Karate Takımı Antrenörü Muhammet Kaya'yı da tebrik eden Başkan Zolan, "Emeklerinize sağlık, emekleriniz kızlarımızda, sporcularımızda boşa çıkarmadınız. Birlikte ekip ruhuyla başarıya ulaştınız. Yarın inşallah daha güzel, daha başarılı olsun" dedi. Avrupa Şampiyonası'nda Denizli ve Türkiye'yi gururla temsil edeceklerini söyleyen Karate Takımı Antrenörü Kaya, "Damla Su hem ferdi hem de takım olarak ülkemizi iki ayrı kategoride temsil edecek. Peri ve Aslı Başak ise takım olarak ülkemizi temsil edecek. Damla Su daha önce dünya ikincisi olmuştu, İstiklal Marşımızı okutamamıştı. Yarım kalan hikayesini kızlarla birlikte tamamlayacak ve bizlere bu gururu yaşatacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Denizli'nin altın kızları Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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