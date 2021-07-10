Denizli'nin altın kızları
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Denizli'nin altın kızları

Denizli'nin altın kızları
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen judocu Nazlı Çoban (17) ve Reyhan Oğuz (17), Ümit Milli Takım Seçme Müsabakalarında kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen judocu Nazlı Çoban (17) ve Reyhan Oğuz (17), Ümit Milli Takım Seçme Müsabakalarında kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Judo Ümit Milli Takımı'na girmeye hak kazanan, başarılarıyla 'Altın kızlar' olarak anılan sporcular, Letonya'da düzenlenecek Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istediklerini söyledi.

Ankara'da 1- 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Ümit Erkek ve Kadınlar Milli Takım Seçme Müsabakaları sona erdi. 56 ilden, 306 kadın ve 397 erkek judocunun katıldığı müsabakalara; Büyükşehir Belediyespor damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz kadınlar 57 kilo klasmanında, Nazlı Çoban ise kadınlar 63 kilo klasmanında Türkiye şampiyonu oldu.

Denizlili sporcular, Judo Ümit Milli Takımı'na girmeye de hak kazandı. Başarılarıyla takdir toplayan ve 'Altın kızlar' olarak anılan Oğuz ve Çoban, 17-18 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası müsabakaları için çalışmalara başladı.HEDEFİ ALTIN MADALYAÜmit Milli takım seçmelerinde çıktığı 5 müsabakayı kazanarak Türkiye şampiyonu olan Çoban, "Zorlu bir maratondu ama kazandıktan sonra yaşadığım sevinç her şeye bedeldi. Büyük bir mutluluk yaşadım. Avrupa Ümitler Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Bu turnuvada şampiyonluk yaşamak ve altın madalya almak istiyorum. Ülkemi ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Hedefim 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almak ve Türkiye'ye şampiyonluklar kazandırmak" dedi.Reyhan Oğuz ise, 10 yaşında başladığı judo sporunda birçok başarı elde ettiğini söyledi. Milli formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Oğuz, "Ay- yıldızlı bayrağımızı taşımaktan gurur duyuyorum. Bu turnuvada elimden geleni yapıp milli marşımızı okutmak istiyorum. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim olimpiyatlara katılıp altın madalya kazanmak" diye konuştu.Antrenör Ümran Şahbal da sporcularının çok çalışarak milli formayı giymeye hak kazandığını belirterek, katılacakları şampiyonadan iyi derecelerle döneceklerine inandıklarını belirtti.

Denizli'nin altın kızları
Denizli'nin altın kızları
Denizli'nin altın kızları
Denizli'nin altın kızları
Denizli'nin altın kızları
Denizli'nin altın kızları
Denizli'nin altın kızları
Denizli'nin altın kızları
Denizli'nin altın kızları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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