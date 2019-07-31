Denizli'nin 5 yıllık 'Stratejik Plan' toplantısı yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Şehrimizin geleceğine birlikte yön verelim" sloganıyla hayata geçireceği Stratejik Plan Toplantısı geniş bir katılımla yapıldı. Stratejik planın şehrin gelecek 5 yılına ışık tutacağını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Geçmişte olduğu gibi, bugünde, yarında Denizlimize birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehrin gelecek 5 yılını kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirlemek üzere yaptığı Stratejik Plan Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılı Stratejik Planını belirlemek üzere kısa süre önce vatandaşlarla anket yaptıklarını hatırlatan Başkan Zolan, şehrin geleceğini belirlemek üzere tüm paydaşların görüş ve önerilerini almaya devam ettiklerini söyledi.

"Sizlerin de fikir ve önerilerine ihtiyacımız var"

"Şehrimizin geleceğine birlikte yön verelim" sloganıyla hayata geçirilen stratejik planın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Zolan, "Geleceğimize birlikte yön vermek için, sizlerin de fikir ve önerilerine ihtiyacımız var. Geçmişte olduğu gibi, bugünde, yarında Denizlimize birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu taş üstüne taş koyarak, güzellikleri ortaya çıkartarak, ihtiyaçları gidererek ve vatandaşlarımızın talebini yerine getirerek yapacağız. Denizlimizin daha yaşanabilir, daha mutlu bir şehir olmasını istiyoruz. Herkesin arzu ettiği hizmetleri çok rahat bir şekilde aldığı bir şehir olmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

"Gelecek için 5 yıllık bir yol haritasının olması gerekiyor"

5 yıl önce de aynı şekilde stratejik plan hazırladıklarını hatırlatan Başkan Zolan, o gün yapılan çalışmayla Denizli'nin ihtiyaçlarını belirlediklerini ve bu yönde yatırımlar yaparak dertlere derman olduklarını anlattı. Başkan Zolan, "Bu şehrin geleceğine tek başımıza değil, Denizlimizde yaşayan tüm insanlarımızla yön verdik. Bundan sonra da aynı yürüyüşü gerçekleştirmeyi arzu ediyorum. Denizlimizin gelecek 5 yıllık bir yol haritasının olması gerekiyor. Bunu da birlikte ortaya koymamız gerekir. Sizlerin katkılarını çok önemsiyorum. Bu bize ışık tutacak" dedi.

"Denizlili hemşehrilerimizin yapmayacağı fedakarlık yok"

Denizli'nin geleceğine yönelik faydalı bir iş yapıldığına dikkati çeken Vali Karahan ise, Denizli'de yaşayan herkesin görüş beyan edebileceği bir platform sağlandığını söyledi. Vali Karahan, "Denizlimiz özel bir konuma sahip, her türlü nimete sahip bir şehir, bunun kıymetini bilmek lazım. Denizlimizin daha iyi noktalara gelmesi için elimizden geleni yapmak bizim boynumuzun borcudur. Denizli için, Denizlili hemşehrilerimizin yapmayacağı fedakarlık yok. Bu anlamda da Denizli, Türkiye'ye örnek bir şehir" diye konuştu

"5 yıl boyunca yapılacak çalışmaları tasnif edip, tespit edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında bir sunum gerçekleştiren Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Aksel, çalışmanın metodolojisi ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Doç. Dr. Aksel, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak çalışmaları tasnif edip, tespit edeceğiz. Daha sonra sınıflandırmasını yapıp, anketlere yapılan yorumların hepsini nitel veri analizi ile sınıflandıracağız" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılanlar Denizli'nin gelecek 5 yılına ışık tutacak stratejik plan hakkında talep ve önerilerini yazılı veya sözlü olarak aktardı. Başkan Zolan, katkı koyan tüm katılımcılara teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA